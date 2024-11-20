Süleyman Demirel’in Tarihi Makam Aracı Satışa Çıkarıldı

Isparta’nın simge isimlerinden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in makam aracı, yıllar sonra satışa çıkarıldı. 1974 model Chevrolet Impala olan araç, hem tarihi hem de kültürel değeriyle dikkat çekiyor.

55 bin kilometrede olan makam aracı, Demirel’in Cumhurbaşkanlığı dönemi ve sonrasında çeşitli etkinliklerde kullanılmıştı. Koleksiyoncular ve nostalji meraklılarının ilgisini çekmesi beklenen araç, Süleyman Demirel’in izlerini taşıyan önemli bir hatıra olarak öne çıkıyor.

Aracın satışa çıkarılması, hem Isparta’da hem de Demirel’in sevenleri arasında büyük ilgi uyandırdı. Yetkililer, aracın bakım ve tarihçesiyle ilgili detaylı bilgilerin satış sırasında paylaşılacağını belirtti.



