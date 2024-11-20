Isparta’da Kaçak Kazıda Tarihi Eserler Bulundu

Isparta’nın Karaağaç Mahallesi’nde yapılan kaçak kazı, tarihi bir keşfe neden oldu. Dün akşam saatlerinde 115. Cadde üzerindeki Kadir Bey Camii önünde gerçekleştirilen kazıda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen sütunlar bulundu.

Polis ekipleri, kazı çalışmasını yapan dört kişiyi suçüstü yakaladı. 19 Kasım’da bir kepçe ile kaldırımı kazdıkları belirlenen şüphelilerin, belediye görevlisi gibi davranarak kaçak kazı yaptıkları ortaya çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası olay yerinde kazma ve kürek dolu bir çuval ele geçirildi.

Tarihi sütunlar, uzman ekiplerce koruma altına alınırken, kaçak kazıya karışan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Uzmanlar, bu tür eserlerin kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









