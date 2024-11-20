Isparta’da FETÖ Operasyonu: 459 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik ülke genelinde düzenlenen “KISKAÇ-30” operasyonlarının detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, aralarında Isparta’nın da bulunduğu 66 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve toplam 459 şüpheli yakalandı.

Isparta’da da yürütülen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen kişilere yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde detaylı aramalar yaptı ve çok sayıda dijital materyale el koydu.

Bakan Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, “Amacımız, ülkemizin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırmaktır” dedi. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.