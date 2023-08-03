Ispartalılar Dikkat! Chennem Sıcakları Geliyor!

Ispartalılar Dikkat! Eyyam-ı Bahur Sıcakları Başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, her yıl Ağustos ayının ilk günlerine denk gelen Eyyam-ı Bahur sıcakları başlıyor. Halk arasında "Çöl sıcakları", "Cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak bilinen Eyyam-ı Bahur, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini gösterecek ve pek çok yerde 40 derecenin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Isparta şehri de bu sıcaklıklardan etkilenecek.

Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kentte sıcak havanın etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca en düşük hava sıcaklığı 18 derece, en yüksek sıcaklık ise 39 derece olarak tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşlardan özellikle 11 ile 16 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı tedbirli olmalarını istiyor.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, vatandaşların dışarıda uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneşin dik olduğu saatlerde mümkünse gölgede kalmaları önem taşıyor. Sağlık açısından güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmak büyük önem arz ediyor.

Kaynak: [Meteoroloji Genel Müdürlüğü]