SSK ve Bağkur Emeklisi Maaş Hesaplama! İşte 2025 Güncel Maaşlar...

SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama 2025, Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden gündemde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, SSK ve Bağkur emeklileri %15,75, memur ve memur emeklileri ise %11,54 oranında maaş zammı alacak. Peki, bu zam oranlarının ardından emeklilerin yeni maaşları ne kadar olacak?

İşte Zamlı Emekli Maaşları

Zam oranlarının açıklanmasının ardından, emekli maaşlarında yapılacak artışlar şu şekilde hesaplanıyor:

SSK Emeklisi Maaş Artışı:

12.500 TL → 14.468,75 TL

13.000 TL → 15.047,50 TL

14.000 TL → 16.205,00 TL

15.000 TL → 17.362,50 TL

16.000 TL → 18.520,00 TL

17.000 TL → 19.677,50 TL

18.000 TL → 20.835,00 TL

19.000 TL → 21.992,50 TL

20.000 TL → 23.150,00 TL

Memur Emeklisi Maaş Artışı:

12.500 TL → 13.942,50 TL

13.000 TL → 14.500,20 TL

14.000 TL → 15.615,60 TL

15.000 TL → 16.731,00 TL

16.000 TL → 17.846,40 TL

17.000 TL → 18.961,80 TL

18.000 TL → 20.077,20 TL

19.000 TL → 21.192,60 TL

20.000 TL → 22.308,00 TL

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplanırken şu faktörler dikkate alınır:

Çalışma hayatı boyunca yatırılan primler. Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Kazançların ortalaması. Enflasyon oranı ve refah payı düzenlemeleri.

Hesaplama üç dönem için farklı formüllerle yapılır:

2000 öncesi: Kazançlara göre gösterge sistemi.

Kazançlara göre gösterge sistemi. 2000-2008 arası: Güncel aylık bağlama oranları.

Güncel aylık bağlama oranları. 2008 sonrası: Prime esas kazançlar ve aylık bağlama oranları.

Maaş Artışı Sosyal Destekleri Nasıl Etkileyecek?

2025 Ocak ayı itibarıyla memur maaş katsayısındaki artış, birçok sosyal desteğe de yansıyacak. Yaşlılar, engelliler, hastalar ve bakıma muhtaç yakınları için verilen destek ödemeleri artacak.