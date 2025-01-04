En Düşük Emekli Maaşı 2025 İçin Belli Oldu: İşte Detaylar

2025 yılına ilişkin en düşük emekli maaşı, 2024 Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla netlik kazandı. Yapılan hesaplamalar, milyonlarca emekli için önemli bir gösterge oldu. Refah payı düzenlemesi yapılmazsa, en düşük emekli aylıkları bu rakamlar üzerinden ödenecek.

Enflasyon Zammıyla 14.468 TL

Şu ana kadar açıklanan verilere göre, en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 oranında zamlanarak 14.468,75 TL olacak. Bu rakam, SGK ve Bağkur emeklilerinin en düşük aylıklarını ifade ediyor. Ancak bu artışa herhangi bir refah payının dahil edilmediği vurgulanıyor.

Refah Payı Belirleyici Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın refah payına yönelik bir düzenleme açıklaması halinde bu maaşlar daha da artabilir. Eğer refah payı eklenirse, 2025 yılı için en düşük emekli maaşları yeniden güncellenecek. Şu an için en düşük maaşta 14 bin ila 15 bin TL arasında bir seviyenin öne çıktığı belirtiliyor.

Yasal Düzenleme Meclis’te Görüşülecek

2024’ün ikinci yarısı için belirlenen en düşük emekli maaşı 12.500 TL idi. Yeni yıl itibarıyla bu rakamın üzerine enflasyon farkı eklenecek. Ancak kesin maaş artışları için Meclis’in 7 Ocak 2025’te çalışmalarına başlaması ve yasal düzenlemeyi gündemine alması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra, emeklilerin maaş farkları yatırılacak ve kök aylıkları yeniden hesaplanacak.

Sonuç olarak, 2025 yılında en düşük emekli maaşı şu anki verilere göre 14.468 TL olarak öngörülüyor. Ancak refah payı düzenlemesi bu rakamları değiştirebilir.