Memur ve Emekli Zammıyla Değişen Ücretler Açıklandı!

2025 yılının Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artış, sosyal destek ödemelerine doğrudan yansıyacak. Yaşlılar, engelliler, hastalar ve yakınlarına bakan aileler için yapılan ödemeler artacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri yeni zam oranlarıyla birlikte maaş farklarını alacak.

Emekli Maaşlarında Güncel Zam Oranları

TÜİK'in açıkladığı verilere göre:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri : %15,75 oranında zam alacak.

: %15,75 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklileri: %11,54 oranında maaş farkına kavuşacak.

Bu zam oranlarıyla birlikte, emekli maaşlarının nasıl değişeceği merak ediliyor. İşte güncel hesaplamalar:

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi İçin Maaş Hesaplamaları:

12.500 TL → 14.468,75 TL

13.000 TL → 15.047,50 TL

14.000 TL → 16.205,00 TL

15.000 TL → 17.362,50 TL

16.000 TL → 18.520,00 TL

17.000 TL → 19.677,50 TL

18.000 TL → 20.835,00 TL

19.000 TL → 21.992,50 TL

20.000 TL → 23.150,00 TL

24.000 TL → 27.780,00 TL

Memur Emeklisi İçin Maaş Hesaplamaları:

12.500 TL → 13.942,50 TL

13.000 TL → 14.500,20 TL

14.000 TL → 15.615,60 TL

15.000 TL → 16.731,00 TL

16.000 TL → 17.846,40 TL

17.000 TL → 18.961,80 TL

18.000 TL → 20.077,20 TL

19.000 TL → 21.192,60 TL

20.000 TL → 22.308,00 TL

24.000 TL → 26.769,60 TL

Sosyal Yardımlara Yansıyan Değişiklikler

Memur maaş katsayısındaki %11,54'lük artış, sosyal yardım ödemelerinde de yükseliş sağlayacak. Yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yapılan ödemeler artırılacak. Özellikle ailelere ve bakıma muhtaç bireylere verilen desteklerde ciddi iyileştirmeler bekleniyor.

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanıyor?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplanırken şu kriterler göz önünde bulunduruluyor:

Çalışma hayatı boyunca yatırılan primler, Prim ödeme gün sayısı, Sigortalılık süresi, Kazanç ortalamaları.

Hesaplama; 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı dönemde farklı formüllerle yapılıyor. Ayrıca enflasyon ve refah payı gibi düzenlemelerle maaşlar güncelleniyor.