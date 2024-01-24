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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Müjdeli Haber: Maaş Artış Oranı Yüzde 49,25'e Yükseltild

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Müjdeli Haber: Maaş Artış Oranı Yüzde 49,25'e Yükseltild
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"SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Müjdeli Haber: Maaş Artış Oranı Yüzde 49,25'e Yükseltildi"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber yayınında yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e çıkarıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında belirlenen yüzde 42,5'lik artış oranını yüzde 49,25'e çıkardıklarını belirtti.
Bu kapsamda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayından itibaren yüzde 49,25 zamlı maaş almaya hak kazandı. Bakan Işıkhan, yapılacak zammın Meclis tarafından onaylanmasının ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, emeklilerin hesaplarına yaklaşık 1 hafta içerisinde yatırılacağını açıkladı.
Önceki dönemde memur emeklilerine yapılan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının beklentilerin altında kalması üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları çalışmalara başlamıştı. Bu çerçevede, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı, memur emeklileriyle aynı seviyeye çekilmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2024'ü emekliler yılı ilan ediyoruz" sözlerinin ardından, Bakan Işıkhan da bu doğrultuda yapılan maaş artışının emeklilerin hayat standartlarını yükseltmeyi amaçladığını vurguladı. Ayrıca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışın tüm emeklileri kapsayacak şekilde yapıldığını belirterek, "Hayırlı olsun" dedi.
2024 Ocak Güncel Emekli Maaşı Tablosu:
Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında maaş zamları şu şekilde oluştu:
  • 7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.
  • 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.
  • 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.
  • 15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.
  • 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.
Önemli Not: Hesaplamalar kök maaş üzerinden yapılmıştır. Ek ödemeler hesaplamalara dahil edilmemiştir.
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.
Ek Zam ile Maaş Farkı Ne Kadar? Kim Kaç TL Alacak?
SSK, Bağ-Kur emeklisi 17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57'lik kök maaş zammı ile ödemeleri alıyor. Yüzde 11,68 refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesinden doğan maaş farkları ayrıca hesaplara yatacak.
 
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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Müjdeli Haber: Maaş Artış Oranı Yüzde 49,25'e Yükseltild
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