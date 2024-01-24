"Amatör U14 Liginde Zirvespor, Şampiyonluk Kupasını Kaldırdı!"

Amatör U14 Ligi'nde mücadele eden Zirvespor, etkileyici performansıyla sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sarı-siyahlı takım, gruptaki çıkışını sürdürerek zorlu rakiplerini mağlup etti ve namağlup olarak şampiyonluk ipini göğüsledi.Zirvespor'un şampiyonluk yolculuğu, Kızıldağ Spor'u 2-0, Davraz 32 Spor'u 5-1 ve Özel İdare Spor'u etkileyici bir skorla 8-0 mağlup ederek başladı. Bu sonuçlarla adından söz ettiren sarı-siyahlı ekip, bugün Gençlerbirliğispor'u 2-1'lik skorla geçerek zirve yolunda önemli bir adım attı.Erol Yedibelan'ın öğrencileri, grup maçlarını tek namağlup takım olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Cuma günü oynayacakları Zafer Spor ile olan maçın sonucu ne olursa olsun, Zirvespor U14 takımı, grup lideri olarak şampiyonluk sevincini yaşayacak.Takımın başarılı performansı, hem oyuncuların yetenekleri hem de teknik ekibin başarılı yönetimi ile birleşerek Amatör U14 Ligi'nde unutulmaz bir sezonun yaşanmasına neden oldu. Zirvespor, zaferini kutlarken, taraftarları da takımlarını gururla desteklemeye devam ediyor.