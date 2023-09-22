Isparta Valisi Aydın Baruş Kamu Hizmetlerini İnceledi

Isparta Valisi Aydın Baruş, güne Isparta İl Defterdarlığı ziyaretiyle başladı. Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerini yerinde denetlemek amacıyla gerçekleştirilen bu ziyarette Vali Baruş, İl Defterdarlığı'nın tüm birimlerini gezdi. Çalışanlardan ve İl Defterdarı Osman Koçaş'tan sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Vali Baruş, aynı zamanda kurumda bulunan vatandaşların aldıkları hizmetlerden memnuniyetlerini de sordu. Kamu kurumlarının etkin bir şekilde vatandaşlara hizmet sunmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu incelemeler, şeffaflık ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor.