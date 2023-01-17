Sözleşmeli personellere kadro müjdesi! TBMM'de resmen kabul edildi Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilşkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sözleşmeli personelin büyük bir heyecanla beklediği kadro düzenlemesi hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.