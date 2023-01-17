EYT için beklenen tarih açıklandı! Erken seçim tarihi de değişiyor.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milyonların büyük bir heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili ve seçim tarihinin öne çekilme ihtimaliyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, EYT konusu ve erken seçim hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu:

