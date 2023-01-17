Hafize Arya Bebek’e

esnaftan yardım eli

İlimizde Emin ve Cennet Eryılmaz çiftinin SMA tanısı konulan 4 aylık kızları Hafize Arya Bebek’in tedavisinde gerekli miktarın toplanması için bir destek de Isparta Esnaf Odaları Birliği Kadın Komisyonu’ndan geldi. Birlik Binasında açılan kermese, Başkan Ahmet Tural başta olmak üzere, kooperatif ve oda başkanları, yönetimleri, esnaf ve sanatkarlar destekte bulundu.

Hafize Arya Bebek’e destek amacıyla düzenlenen kermes dualarla açıldı. Açılış kurdelesini Birlik Başkanı Ahmet Tural, Burdur ESOB Başkanı Metin Sipahi ve Birlik Başkanvekili İsmail Uygun ile birlikte kesti. Kermeste ilk desteği veren Başkan Tural, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi genel kuruluna gelen kooperatif ve oda başkanları, yönetimleri, esnaf ve sanatkarlara Hafize Arya Bebek’e destek çağrısında bulundu. Bu çağrı yoğun şekilde karşılık buldu.



İYİLİK HAREKETİNE KADIN

ESNAFLAR DA KATILDI

Kermes etkinliği hakkında açıklamada bulunan IESOB Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı “Hafize Arya evladımızın tedavisi için gerekli olan 34 milyon liranın toplanması için Isparta Valiliğinin onayı ile destek kampanyası başlatılmıştı. Hafize Arya Bebek için şu ana kadar yapılan yardımlarla ihtiyaç duyulan miktarın yarısı aşıldı. Ancak tedavide başarı sağlanması için süre daralıyor. Bizler de Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kadın Komisyonu olarak, Birlik Başkanımız Ahmet Tural’ın desteğiyle Hafize Bebeğin bu mücadelesine destek olmak üzere yardım kermesini düzenledik. Komisyon üyelerimizin, kadın esnaflarımızın katkılarıyla bugün burada elde ettiğimiz geliri Arya Bebek için açılan hesaba yatıracağız. Bu kermesin düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Birlik Başkanımız Ahmet Tural başta olmak üzere, destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.



HERKESİ DESTEK VERMEYE

DAVET EDİYORUM