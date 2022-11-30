Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi.

Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bilgin,dedi.Sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarının sayısının 3 bine yakın olduğu belirtiliyor.Düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.Kapsama giren sözleşmeli personel, isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, Meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar, kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.Tamamlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bakan Bilgin, şunları söyledi:Sözleşmeli memurların kadroya alınması için yasal düzenleme çalışmalarının teknik olarak sürdüğünü bildiren Bilgin,ifadesini kullandı.Bakan Bilgin, kamudaki geçici işçilerin kadroya alınması çalışmasında sona geldiklerine işaret ederek şu bilgileri verdi:Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi.Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerinedilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruyayanıtını verdi.Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan Bilgin,dedi.Asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için yarın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini anımsatan Bilgin, gelecek hafta da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını dile getirdi.Atalay ve Akkol ile komisyon toplantısıyla başlayacak sürecin şartlarını müzakere edeceklerini vurgulayan Atalay, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatıyla ilgili konularda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile de görüşeceğini duyurdu.Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, bu çalışmada küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra diğer vatandaşların asgari ücretle ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.