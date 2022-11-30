İşverenler asgari ücret için ilk kez rakam verdi: Bu rakamın üstünü ödeyemeyiz

2023 yılında uygulanacak asgari ücret için son viraja girildi. Asgari ücret tespit komisyonunun toplantılara başlamasına sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de asgari ücret zirvesi düzenleyecek. Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanırken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ASKON Başkanı Orhan Aydın ve ASRİAD Başkanı Adnan Danışman, asgari ücret zammı ile ilgili Haber7'ye açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için başlatılan anket çalışması ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi de netleşiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, salı günü TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini açıklayarak,açıklamasında bulundu.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.15’te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelecek. Görüşmede EYT ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: "Nasıl Türkiye yatırım teşvikleri konusunda bölgelere ayrılmışsa, asgari ücretin de bölgesel belirlenmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. İstanbul'da vereceğiniz bir asgari ücretle, 5-6’ncı teşvik bölgesindeki asgari ücretin aynı olmasının mantıklı ve doğru olmadığını düşünüyorum.Bu önemli bir konu. Asgari ücretle birlikte üç konu daha var: Birincisi, gelir vergisi dilimlerinin 5-6 sene içinde asgari ücret kadar yükseltilmemesi sebebiyle bir mağduriyet yaşandı. Net-brüt makası çalışanlar aleyhine bozuldu. Belki bir yılda olmaz, ama 2-3 yıllık bir dönemde, mutlaka bizim bu kaybı telafi edecek bir vergi dilimleri ayarlaması yapmamız lazım. İkincisi, SGK üst limiti bizi çok zorlayan bir konu. Bu sınır 50 bin liraya dayandı.Üst limitte katsayının tekrar makul bir noktaya seviyeye çekilmesi ve asgari ücret artışına değil, enflasyona endekslenmesi doğru olur. Çünkü asgari ücret sürekli enflasyonun üzerinde artıyor. Buradan sürekli gol yiyoruz. Aynı şekilde kıdem tazminatı üst limiti belirleme metodolojisinin de gözden geçirilmesi, üst limiti artış oranlarının enflasyon oranıyla doğru orantılı olması da işverenin yeni dönemdeki yükünün yönetilmesi için bir başka önemli konu."Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, asgari ücret konusunda gelinen noktada çalışanların enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini belirterek, iş insanları olarak taşın altına ellerini koyacaklarını belirtti.ASKON Genel Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;Yanı başımızda savaş, pandeminin etkileri, artan enerji ve gıda fiyatları. Hepsi yaşadığımız anın sorunları. Ne var ki hayat devam ediyor. Enflasyon sadece bizde sorun olmuyor. Dünyanın birçok ülkesinde sorun. Herkes hayat pahalılığına karşı çareler üretme çabası içerisinde. Savaş devam ettiği sürece ve pandemi endişesi tam olarak ortadan kalkmadığı sürece enflasyon ile mücadelede devam edecektir. Bizlere düşen sorunu tam olarak çözemiyorsak da olumsuz etkilerini aza indirgemektir.Çalışanlarımızı enflasyona karşı ezdirmemeliyiz. İş dünyası olarak taşın altına elimizi koyacağız. Beklentimiz enflasyon oranı artı 5. Yani yüzde 40 oranında bir artış bekliyoruzAyrıca bu artışla birlikte enflasyonla mücadelenin artarak devam etmesini ve verilen zammın erimemesi için zamların da kontrol atlına alınmasını bekliyoruz.ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, yaptığı değerlendirmede “Yapılacak zam, emeğin hakkını korurken iş hayatının sürdürülebilirliğini de engellememelidir. Enflasyonla mücadelenin sadece asgari ücret üzerinde yapılması politikası kabul edilemez.” dedi.“Ülkemiz ciddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Ekonominin bazı dengelerinin yerinden oynaması özellikle enflasyon konusunda tedirgin edici sonuçların yaşlanmasına sebep olmaktadır. Her ne kadar KKM uygulamaları sebebiyle döviz volatilitesi engellenmiş olsa da enflasyona olumlu bir etki söz konusu olmamaktadır.Hemen tüm dünya ekonomilerinde yaşanan ekonomik sorunlar ve özellikle stagflasyon sorunu yaşanmaya başlamıştır. Ancak bizdeki enflasyon oranları diğer ülkelerde nadir görülmektedir. Maalesef daha şimdiden talihsiz sarmal ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Ücretler enflasyonu desteklerken, enflasyon ücretleri artırmayı zorunlu kılmaktadır. Bu girdabın sadece asgari ücret üzerinden çözülmesi mümkün değildir.Bu sebepledir ki asgari ücrete yapılacak olan zammın çok itinayla belirlenmesi gerekmektedir. Yapılacak belirleme bir taraftan emeğin hakkını korumayı sağlarken diğer taraftan iş hayatının kesintiye uğratmaması gerekmektedir. Bu yüzdendir ki beklenen enflasyon hesabının ağır basması daha doğru tercih olacaktır.Böyle zamanlarda ara zam gerekliliği beklendiği için hesap ona göre yapılmalıdır. Enflasyonla mücadeleyi de sadece asgari ücrete tabi işçi ücretleri üzerinden yapmak kabul edilebilir bir politika olmaz. Bu gerçekler ışığında asgari ücrete yüzde elli çerçevesinde zam düşünülmesi gerekmektedir.TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: "Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda" dedi.TİM Başkanı Gültepe ise, 'Türkiye’de asgari ücretin 300-350 dolar arasında olması lazım. Maliyet 500 dolar olursa karşılayamayız. Asgari ücreti sürekli arıtmakla bir noktaya gelemeyiz. Fiyat artışlarının da durması lazım. Zam yapıyorsunuz çalışan yine mutsuz. Çünkü sokağın, pazarın reaksiyonu farklı. Yüzde 30-40 zam yapsan da pazarda yüzde 70-80 zam oluyor. Denetimin sağlanması lazım. Çalışanlar diyor ki “Zam olmasın ama fiyat da artmasın.” dedi.Hükümet kanadından gelen açıklamalar asgari ücret zammında enflasyon + refah payı olacağı şekilde yorumlanırken uzmanlar 3 farklı hesap üzerinde duruyor.2021 yılında 2 bin 825 TL olan asgari ücret kümülatif olarak yıl içinde yüzde 94,6 oranında artırılarak Temmuz ayında 5500 TL'ye yükseltilmişti.Uzmanlara göre yıl sonunda yüzde 35'i bulan bir enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farklı ve refah yapı göz önüne alındığında en güçlü iki ihtimal şu şekilde ortaya çıkıyor: Asgari ücrete yüzde 40 veya yüzde 45 zamBu oranlarda zam uygulandığında ise 2023 yılı asgari ücret şu şekilde ortaya çıkıyor.Kimi uzmanlara göre ise şuan bu rakamları üzerinden bir düzeltme ile asgari ücret için psikolojik sınır olarak gösterilenolarak uygulanacağı yönünde.