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Gelendost Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Gelendost Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
ISPARTA
G.Tarihi: 24.03.2025 23:23
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Gelendost Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, 24 Mart 2025 tarihinde Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

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