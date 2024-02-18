

"O Emekliler Bayram İkramiyesi Alamayacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zammı Açıkladı, Kritik Detay Ortaya Çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ikramiyesine yapılacak yüzde 50'lik zam oranını açıklamasının ardından, bazı emeklilerin bayram ikramiyesini alamayacağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay yapılan yüzde 49,25 oranındaki maaş zammının ardından, emekliler bayram ikramiyelerine yapılacak zamları bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkacak. Ancak, bu zam haberinin ardından yılda iki kez verilen ikramiyelerle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

31 Mart'tan önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ve diğer sigortalılar, Ramazan Bayramı ikramiyesinden ve Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekler. Ancak Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuranlar sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekler. Böylece, 31 Mart'tan sonra başvuru yapan emekliler sadece bir bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olacaklar. Tüm emekliler, bayram ikramiyelerini zamlı şekilde alacaklar.**