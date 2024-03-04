81 İlde Sağlık Hizmetleri Ücretsiz! Cumhurbaşkanı Kararıyla Alınan Önemli Karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonlarca vatandaşı sevindirecek bir haberi duyurdu. Bundan sonra Türkiye genelindeki 81 ilde geçerli olacak şekilde, bütün hastanelerdeki tedaviler ücretsiz olacak. Bu karar, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu yüzünden hastaneye gidemeyen vatandaşları kapsıyor. Prim borcu olan vatandaşlar, artık Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Önemli Detaylar:

Cumhurbaşkanı kararıyla alınan bu karar, GSS kapsamındaki vatandaşların, prim borçlarına rağmen sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacak.

Prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, ihtiyaç duydukları bütün tedavileri artık ücretsiz olarak alabilecekler.

Bu düzenleme, 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak.

SGK'lılar için ise bir yıllık bir süreç öngörülmüş durumda. Bu süre zarfında hastanelere başvuran SGK'lılar, borçları sorgulanmadan tedavi altına alınacaklar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, GSS prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar ücretsiz yararlanabileceğini açıkladı.

Bu karar, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Prim borçlarına rağmen sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, bu karar sayesinde 2024 yılı sonuna kadar ücretsiz tedavi olabilecekler.