Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı Kapsamında hak sahiplerine 1.100,00 TL tutarında tek seferlik yardım yapılacak olup bununla beraber Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı aylığı ve engelli aylığı bağlanan hak sahiplerine maaş ödemeleri, banka hesap bilgisi (IBAN’ı ) bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi (IBAN’ı ) bulunmayanların ise PTT kartlarına, PTT kartları da bulunmuyor ise PTT görevlileri ve kolluk kuvvetleri tarafından hak sahiplerinin kayıtlı ikametgahlarında teslim edilmek üzere, 05.05.2021 tarihi itibari ile yapılmaya başlanmış ve devam etmektedir.