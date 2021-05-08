ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

SAC ARASI

MALZEMELER 10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 20 dk

Pişirme Süresi: 40 dk

♦ 4 Su Bardağı Mısır Unu

♦ 2 Su Bardağı Buğday Unu

♦ 2 Paket Kabartma Tozu

♦ 1 Çay Kaşığı Tuz

♦ Aldığı Kadar Su

♦ 1 Kase Ezilmiş Haşhaş

♦ 1 Su Bardağı Sıvı Yağ

YAPILIŞI

Mısır unu geniştir kap içine elenir. Üzerine un, kabartma tozu ve tuz katılarak ılık suyla yoğrulup kulak memesi yumuşaklığında hamur haline getirilir. 20 dakika dinlendirilen hamur, yağlanmış bir tepsi üzerinde elle açıhp, üzerine yağ ile karıştırılmış ezilmiş haşhaş sürülür. Aynı şekilde üç veya dört kat hamur döşendikten sonra üzerine yumurta sürülerek fırında pişirilip, dilimlenerek servis yapılır.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Saç Arası"Afiyet olsun...