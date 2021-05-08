Uluborlu ilçemizde, Ramazan ayının en güzel özelliklerinden biri olan yardımlaşma geleneğine güzel bir örnek yaşandı.Uluborlu Kaymakamlığı’nın ve hayırsever vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlattıkları gıda kolilerinde Uluborlu Kiraz Çiçekleri Kadın Girişimi Kooperatifi üyelerinin el emekleriyle yaptıkları tarhana ve erişteler tercih edildi. Talebin ardınan kooperatif üyelerince 330 kg erişte ve 220 kg tarhana hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ramazan paketlerindeki yerini aldı.Isparta’da göreve başladığı günden itibaren kadın kooperatiflerinin kurulmasına ve gelişmesine büyük önem veren Vali Ömer Seymenoğlu da çalışmanın ardından ulaştığı kooperatif üyelerine; böyle bir sosyal destek çalışmasında yer almalarından duyduğu memnuniyeti ileterek hazırlık ve dağıtım faaliyetlerine verdikleri destek için de teşekkür etti.