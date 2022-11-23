Isparta’da kasım ayının gelmesiyle birlikte sonbahar kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Kentteki mesirelik alanlar, yürüyüş yolları sonbaharın getirdiği sarı, kızıl ve yeşil renklerin hakim olduğu kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Şehrin güzelliğine güzellik katıyor.Bahar ve yaz aylarında gül ve lavantasıyla kışın da bembeyaz görüntüsüyle öne çıkan Isparta, sonbahar aylarında da ayrı ayrı güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Isparta gün doğumundan, gün batımına insanlara nefis anlar sunuyor.Bahar ve yaz aylarında her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan Kirazlıdere, Gökçay, Dere, Yenice ve Ayazmana Mahallesi Kestane bahçeleri, Çayboyu, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi ve Gölcük mesirelik alan bugünlerde adeta sonbaharın hüznünü yaşar gibi. Sararan yapraklar, kahverengi ve kızıla boyanan yapraklar rüzgârın da eşlik ettiği sesle hüzünlü bir şekilde yere düşerken, şehirde kartpostallık görüntüleri de beraberinde sunuyor.Sonbaharın renklerini en güzel yansıtan yerlerden birisi de hiç şüphesiz, Dere, Yenice Mahallesi ve Ayazmana mesirelik alanındaki kestane ağaçları oldu. Yine sonbaharın en güzel yaşandığı, renklerin en güzel şekilde hissedilebildiği, yıllara meydan okuyan çınarların gazellerinin yerlere döküldüğü, insanların yürüyüşleriyle gazellerin çıkardığı sesler adeta insanlara terapi oluyor.4 mevsimin ayrı güzellikler taşıdığı Isparta’nın sakinleri de sonbaharın getirdiği bu renkli manzaraların tadını çıkarmak, güzelliklerini yaşamak, doğanın verdiği güzel görüntüler arasında yürüyerek anın tadını çıkarıyor.Bu güzellikleri kaçırmamak için rotanızı Kirazlıdere, Gökçay, Dere, Yenice Mahallesi ve Ayazmana Kestane bahçelerine, Çayboyu, Andık Deresi Bezirgan Şelalesi ve Gölcük mesirelik alanlara çevirebilirsiniz.