Kış mevsimine yaklaşılmasıyla birlikte trafikte alınan tedbirlerin ve yapılan hazırlıkların gözden geçirildiği “Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri ile Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon” toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıda Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde trafikte alınacak tedbirler ile kış hazırlık çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.Toplantıdaki konuşmasında oluşabilecek olağanüstü kış koşullarında vatandaşların günlük yaşantısının sekteye uğramaması için alınacak tedbirleri değerlendireceklerini belirten Vali Baruş “Bu olağanüstü hava koşullarında karşılaşacağımız en önemli aksaklıklardan birisi sizlerin de bildiği gibi karayollarında kırsal yörede yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımda kullandığı köy yollarında oluşacak aksaklıklar. Öncelikle güvenliğin sağlanması, yollarımızın açık bulundurulması ve yollarımızın kar yağışı ve buzlanmaya karşı alınacak tedbirlerle açık tutulması öncelikli konularımızdan birisi. Tabii yollarımızın açık tutulması sadece vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için değil, aynı zamanda acil hastalara zamanında ulaşmak, okullarımıza devam eden çocuklarımızın ve taşımalı eğitim gören çocuklarımızın okullarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşması açısından da önem taşıyor. Diğer önemli bir konu ise Isparta’nın daha önceden yaşamış olduğu elektrik enerjisi dağıtımının da aksamadan sürdürülmesi. Bu noktada da çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Yine kış koşullarında yaşayabileceğimiz önemli sıkıntılardan birisi de yoğun kar yağış veya buzlanma nedeniyle eğitimde aksamaların meydana gelebilecek olması, buna karşı da kaymakamlarımız ve diğer kurum yetkilileriyle birlikte inşallah tedbirlerimizi zamanında açıklayarak ulaşımdaki aksamalara karşı eğitimin güvenli bir şekilde sürdürülmesini temin noktasında gerekli önlemleri almaya çalışacağız” dedi.Toplantıda tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2022 - 1 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu hatırlatılırken, ticari olmayan tüm araçların da can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları tavsiye edildi.“Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri ile Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon” toplantısına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Bölge Müdürleri ve İl Müdürleri katıldı.