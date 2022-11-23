METEOROLOJİK UYARI



(BURDUR VE ISPARTA’DA KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA BEKLENİYOR! )



Başlama Zamanı : 23.11.2022 06:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 24.11.2022 06:00 TSİ



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kuvvetli rüzgârın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ