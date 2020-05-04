7 İLE SEYEHAT YASAĞI KALKTI

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.



DİĞER 24 İLDE SEYEHAT YASAĞI 15 GÜN UZATILDI

Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.



11 MAYIS'TA KUAFÖRLER VE GÜZELLİK SALONLARI AÇILACAK

Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu 11 Mayıs'ta randevulu sistemli ve hijyen kurallarına uygun olarak faaliyete geçebilecek.