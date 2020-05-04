Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...

Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıklıyor... Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olmak üzere toplam 7 ile seyehat yasağının kalktığını açıkladı. Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına ise birer günlük sokağa çıkma müjdesini verdi.

Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamamalrla ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan, 7 ilde kısıtlamanın biritildiğini açıkladı.Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.