Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıklıyor... Erdoğan, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla olmak üzere toplam 7 ile seyehat yasağının kalktığını açıkladı. Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına ise birer günlük sokağa çıkma müjdesini verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamamalrla ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan, 7 ilde kısıtlamanın biritildiğini açıkladı.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.'' ifadelerini kullandı.