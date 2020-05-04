Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, test sayısı ve son duruma ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 127 bin 659, can kaybı 3 bin 461 oldu. Bakan Koca, iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki farkın artmaya devam ettiğini açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,na ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor..