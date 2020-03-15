​Son Dakika Haberi: Türkiye'de 6'ncı koronavirüs vakası

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. " dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.



UMREDEN DÖNEN VATANDAŞLARA UYARI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"BİR YURTTAŞIMIZIN TESTİ MAALESEF POZİTİF ÇIKTI"

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."



21 BİN UMRECİ YURDA DÖNDÜ

TÜRSAB’a dahil şirketlerde dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin umrecimiz 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize döndü.



