ISPARTA'DA BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ FİYATLARDA DENETLEME YAPIYOR

Isparta'da Belediyesi Zabıta Ekipleri vatandaşların yaptıkları alışverişlerde fahiş fiyat uygulamalarına karşı AVM'ler ve benzeri yerlerde denetlemeler gerçekleştiriyor.Belediye Başkan yardımcısı Uğur Büyükçulcu uygulama ile ilgili bir açıklama paylaşıp vatandaşlarımıza çağrıda bulundu.''Koronavirüs mücadelesi kapsamında Belediye olarak halkımızın ürün ve malzeme temini için Isparta esnafımızın Zabıta Ekiplerimizin denetimleri devam etmektedir. Piyasa şartlarında satış yapan ve fahiş fiyat uygulaması yapmayan esnaflarımıza teşekkür ediyorum.Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun.Olumsuz bir durum ile karşılaşan olursa 153 Alo Zabıta hattımıza ulaşabilirsiniz.''