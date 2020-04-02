Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte 2 bin 456 kişiye teşhis kondu, 79 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18 bin 135'e, vefat sayısı 356'ya çıktı.Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.Son 24 saatte 2 bin 456 kişiye teşhis kondu, 79 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18 bin 135'e, vefat sayısı 356'ya çıktı.İyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi.