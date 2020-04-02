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Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine başlanacak

Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine başlanacak
ISPARTA
G.Tarihi: 02.04.2020 19:08
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine başlanacak
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, iyileşmiş koronavirüs hastalarından alınan plazma kan ürünüyle Kovid-19 tedavisinin yaklaşık 10 gün sonra başlayacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 1 milyon kişiye dayandı. Aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken; iyileşmiş hastalardan alınacak plazma kan ürünüyle tedavi yöntemine de başlandı. Yöntemin Türkiye'de de uygulanacağı açıklanmıştı.

"10 GÜN SONRA BU YÖNTEMLE TEDAVİYE BAŞLANACAK"
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yöntemin yaklaşık 10 gün sonra uygulanmaya başlayacağını açıkladı. DHA'ya konuşan Kınık, "Sağlık Bakanlığımız rehberi yayınladı. Bilim Kurulu kararlarını verdi. Hastalarımızın, şifa bulduktan sonra üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyor" dedi.

"KAN PLAZMASI ALINACAK ALTYAPIMIZ HAZIR"
Kınık, iyileşmelerinin üzerinden iki hafta geçen hastaların yeniden testlerinin yapılacağını aktararak şöyle devam etti:
"Testlerde hastalığın olmadığı belirlenince ilk plazmayı alarak uygun görülen hastalara verilmek üzere hastanelere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugünden itibaren 10 gün sonra ilk vakalarımızın iki haftası doluyor. Onlarla iletişime geçeceğiz. Altyapımız hazır. Plazma alabilecek altyapılarımız hazır. Özellikle vakaların çok görüldüğü ilk 10 ilimizde yoğunlaştık. Vatandaşlarımız 1 hafta 10 gün sonra ilk bağışlarını verecek."
 
 
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