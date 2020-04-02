01 . Koronavirüs mücadelesinde vaka sayısı bir milyona yaklaşırken 47 bin de can aldı. Tüm dünyayı kabusa çeviren Covid-19 nedeniyle Google'da 'Koronavirüsün görülmediği ülkeler' şeklinde arama sayısı giderek artıyor. İşte koronavirüsün görülmediği ülkeler



02 . TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyetidir. Orta Asya'da yer alan ülkenin nüfusu yaklaşık 6 milyondur.



03 .TACİKİSTAN

Tacikistan, resmî adıyla Tacikistan Cumhuriyeti. Orta Asya'da yer alan ülkenin nüfusu yaklaşık 9 milyondur.



04 .YEMEN

Yemen resmî adı ile Yemen Cumhuriyeti, Orta Doğu'da, Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman'ın batısında Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan bir ülke. Başkenti San'a'dır.

Nüfusu 28 milyon



05 .GÜNEY SUDAN

Güney Sudan Cumhuriyeti, Yukarı Nil nehri havzasında yer alan bir Orta Afrika ülkesidir.

Nüfusu 12 milyon



06 .KUZEY KORE

Kuzey Kore, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet. Başkenti Pyongyang'dır.

Nüfusu 25 milyon



07 .SAO TOME ve PRİNCİPE

São Tome ve Principe ya da resmî adıyla Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı kıyısında Gine Körfezi açıklarında yer alan bir ada ülkesidir.

Nüfusu 205 bin





08 . KOMOR ADALARI

Komorlar ya da resmî adıyla Komorlar Birliği, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde, Mozambik Kanalı'nın kuzey bitim noktasında, Mozambik'in açıklarında, Hint Okyanusu'nun batı, Madagaskar'ın ise kuzeybatısında yer alan bir ülke.

Nüfusu: 813 bin



09 . LESOTHO

Lesotho ya da resmî adı ile Lesotho Krallığı, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir.

Nüfusu: 2,2 milyon



10 . MALAVİ ADASI

