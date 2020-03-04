Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin promosyon ücretleri belli oldu

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon tutarları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. Buna göre 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL ödenecek. Özel bankalarda ise 2250 TL'ye varan promosyonlar mevcut.



1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme yapılacak. 1500-2500 lira arasında emekli maaşı alanalar 625 lira, 2500 lira ve üstünde maaş alanlar ise 750 lira tutarında promosyon ödemesi alacak. Ödemeler anlaşmaya müteakiben peşin olarak yapılacak.

Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlanmış oldu.

Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörülüyor.

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunmasıdır.



YAPI KREDİ'DEN BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON

Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.

Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.

Emekli maaşları şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla Yapı Kredi'ye taşınabilecek.



ING'DEN 2250 TL'YE VARAN PROMOSYON



ING Türkiye, emekliye özel nakit promosyon kampanyası kapsamında toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon dağıtacak. ING ile çalışan emekli müşteriler 450 liraya varan nakit promosyona ek olarak Turuncu Ekstra ile minimum 750 TL harcama yaptıkları her ay için 50 TL, 3 yıl boyunca toplam bin 800 TL de ek nakit promosyon alabilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, emekliler için sundukları avantajları artırmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"ING Türkiye olarak emeklilerimize çok sayıda avantaj sunuyoruz. Emekli müşterilerimiz Türkiye'deki tüm banka ATM'lerinden maaşını ücretsiz olarak çekebiliyor, vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemiyor, ING Telefon Bankacılığı ile doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcilerimizden 7/24 hizmet alabiliyor. Ayrıca, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor. Son olarak sunduğumuz çok rekabetçi promosyon kampanyası ile emekli müşterilerimize sunduğumuz avantajları bir ileri seviyeye taşıdık. Tüm emeklilerimizi bu çok avantajlı promosyon kampanyasından yararlanmaya davet ediyoruz."



Kaynak: Ajanslar