EĞİTİMDE YENİ BİR ÇİZGİ… ISPARTA EĞİTİM AKADEMİSİ KURULDU.

2023 vizyon belgesi ışığında Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yönetici, öğretmen, veli ve yardımcı personelin; nitelik ve nicelik olarak etkin bir şekilde 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yerel bazda eğitimlerin düzenlenerek, gelecek nesilleri yetiştirmeye ışık tutan eğitim aktörlerinin amaç dahilinde bilgi, beceri ve farkındalık oluşturması amacıyla Isparta Eğitim Akademisi kurulmuştur.2 yıl sürecek proje kapsamında il genelinde eğitim ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen atölyeler ile okul yöneticileri, öğretmen, veli ve yardımcı personelin kişisel, sosyal ve eğitimsel alanlarda gelişim ve becerilerinin desteklenerek eğitimde niteliğin artırılması amaçlanmaktadır.Isparta Mem