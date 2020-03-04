Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent Marka Kurumu arasında yapılan protokol gereği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Patent Bürosu temsilcisi Ali Telli ve Resul Solak tarafından Eylül ayında İlimizdeki 40 farklı okulda patent, marka ve faydalı model tasarımı konusunda seminer verildi.Bu seminerler neticesinde, İlimiz Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu bir adet patent, iki adet tasarım projesi hazırlayarak patent başvurusunda bulunmuş, Isparta'da ilk defa tescil belgesi alan okul olmuştur.İl Patent Bürosu temsilcisi Ali Telli ve Resul Solak ile birlikte Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu Müdürü Baki ÇETİN, Fen Bilgisi Öğretmeni Hilal AYKAÇ, İngilizce Öğretmeni Gülşen Yılmaz, 8. Sınıf öğrencisi Burcu KAYA, 7. Sınıf öğrencisi Melike GÜNGÖR İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz'a projeleri ve tescil belgeleri hakkında bilgi verdiler.İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Yılmaz'da, projede emeği geçenleri tebrik ederek başarıların devamını diledi.