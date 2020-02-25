ATABEY'DE PROJE HAYATA GEÇİYOR...!

12 Şubat 2020 SÖZLEŞME SONUÇ İLANI

Başkan Atasoy, söz konusu ihalenin sözleşmesinin imzalanarak yer teslimi yapıldığını bildirdi.İşte o sözleşme metni:Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı Sözleşme Sonuç İlanı: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yapılan “Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı” başlıklı ihale sonuçlandırılmıştır.(Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim Yöntemi) Projenin Adı: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi Proje No: P158418 İşin Adı: Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı (TIMPDAN-03) Sözleşmenin Kapsamı: 1.Kamulaştırma planlarının hazırlanması (yaklaşık 455 km), 2.AEPÇ’de tanımlanmış amaç ve prensipler doğrultusunda AEP hazırlanması ve ihtiyaç duyulan güncellemelerin gerçekleştirilmesi (yaklaşık 6000 parsellik bir saha), 3.Arazi tespiti ve piyasası araştırması yapılması (tespit için yaklaşık 300 parsel ve arazi piyası araştırması için yaklaşık 6000 parsel), 4.Arazi edinimi uygulamalarına ait ilk iki (2) izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması.Süre: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 720 (yediyüzyirmi) takvim günü. Sözleşme İmza Tarihi: 12 Şubat 2020 Sözleşme İmzalanan Danışmanın Adı: HAPA Müh.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. + SRM Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi Sözleşme Bedeli: 1.370.000,00 TL (KDV hariç)