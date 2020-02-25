GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Atabey Ovası’nda sulama projesi hayata geçiyor

Atabey Ovası’nda sulama projesi hayata geçiyor
ISPARTA
G.Tarihi: 24.02.2020 18:39
35730 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ATABEY'DE PROJE HAYATA GEÇİYOR...!

Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, DSİ Genel Müdürlüğü’nün Atabey Ovası’nda yapacağı sulama yenileme projesi kapsamında kamulaştırma planı ve arazi esinin planı çalışmalarına başlanacağının müjdesini verdi.
 
Başkan Atasoy, söz konusu ihalenin sözleşmesinin imzalanarak yer teslimi yapıldığını bildirdi.
İşte o sözleşme metni:
Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı Sözleşme Sonuç İlanı: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yapılan “Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı” başlıklı ihale sonuçlandırılmıştır.

12 Şubat 2020 SÖZLEŞME SONUÇ İLANI
(Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim Yöntemi) Projenin Adı: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi Proje No: P158418 İşin Adı: Atabey Ovası Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı (TIMPDAN-03) Sözleşmenin Kapsamı: 1.Kamulaştırma planlarının hazırlanması (yaklaşık 455 km), 2.AEPÇ’de tanımlanmış amaç ve prensipler doğrultusunda AEP hazırlanması ve ihtiyaç duyulan güncellemelerin gerçekleştirilmesi (yaklaşık 6000 parsellik bir saha), 3.Arazi tespiti ve piyasası araştırması yapılması (tespit için yaklaşık 300 parsel ve arazi piyası araştırması için yaklaşık 6000 parsel), 4.Arazi edinimi uygulamalarına ait ilk iki (2) izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması.
Süre: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 720 (yediyüzyirmi) takvim günü. Sözleşme İmza Tarihi: 12 Şubat 2020 Sözleşme İmzalanan Danışmanın Adı: HAPA Müh.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. + SRM Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi Sözleşme Bedeli: 1.370.000,00 TL (KDV hariç)

Görüntünün olası içeriği: yazı
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Binali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret etti
Atabey Ovası’nda sulama projesi hayata geçiyor
Son dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk
BİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİ
BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE MÜJDE!
Isparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT, ZAM GELİYOR!
Çalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artış
Isparta'da ücretli otoparklarla ilgili duyuru
Bahar temizliğine bu eşyalardan başlayın!
ALTIN ALDI BAŞINI GİDİYOR! REKOR ÜSTÜNE REKOR!
Isparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinlikler
Haber: Isparta 32 Spor Maçı Sonucu...
Isparta'da üzerine kaya düşen 1 kişi öldü!
Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!
Haber: Isparta 32 Spor Maçını Kaçırmayın!
Isparta Valiliği'nden ''Corona Virüs'' açıklaması
Bunu yapan ev sahibi yandı! Isparta'da denetimler devam ediyor!
KROS KOŞUDA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ ISPARTA'DAN
Isparta'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı toplantı
Isparta'daki çiftçilere müjde! Ödemler yapılıyor...
Isparta'da Çığ Tatbikatı Yapıldı... işte o kareler!
Isparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındı
Isparta'daki Afet Tatbikatı Gerçeği Aratmadı...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artışÇalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artış24 Şubat 2020
Isparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme ÖdemeleriIsparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri24 Şubat 2020
Binali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret ettiBinali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret etti24 Şubat 2020
BİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİBİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİ24 Şubat 2020
Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu Haberi Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu Haberi24 Şubat 2020
Son dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı buldukSon dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk24 Şubat 2020
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!22 Şubat 2020
SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!23 Şubat 2020
Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!23 Şubat 2020
Cyber Anadolu Siber Güvenlik Programı TamamlandıCyber Anadolu Siber Güvenlik Programı Tamamlandı24 Şubat 2020
BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE MÜJDE!BUBBLE KİDS'DEN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE MÜJDE!24 Şubat 2020
ISUBÜ'de Hizmet İçi Eğitimi VerildiISUBÜ'de Hizmet İçi Eğitimi Verildi24 Şubat 2020
Binali Yıldırım, ISUBÜ ile ilgili konuştu...Binali Yıldırım, ISUBÜ ile ilgili konuştu...24 Şubat 2020
RÜYAPARK'TAKİ HAYVANLARIN SATIŞI YAPILDI RÜYAPARK'TAKİ HAYVANLARIN SATIŞI YAPILDI24 Şubat 2020
Başkan Pala, Öğretmenleri Ziyaret Etti...Başkan Pala, Öğretmenleri Ziyaret Etti...24 Şubat 2020
Isparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinliklerIsparta 4. Kitap Fuarı'nda çocuklar için etkinlikler24 Şubat 2020
Yalvaç'ta 2019 Yılında 188 kişi evlendiYalvaç'ta 2019 Yılında 188 kişi evlendi24 Şubat 2020
Isparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacakIsparta 4 Kitap Fuarı'na Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'da katılacak20 Şubat 2020
Bahar temizliğine bu eşyalardan başlayın!Bahar temizliğine bu eşyalardan başlayın!24 Şubat 2020
Isparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındıIsparta'da 28 yıldır faaliyet gösteren maden ocağına ruhsat alındı21 Şubat 2020