Bakanlık son durumu açıkladı! Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2 bin 17 oldu.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI
Son dakika haberi: Fahrettin Koca son rakamları açıkladı!
Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.'' ifadelerini kullandı.