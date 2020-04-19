Bakanlık son durumu açıkladı! Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI

Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2 bin 17 oldu.Bakan Koca yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.