Son dakika açıklaması: Okullar tatil edildi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar açıklandı. Toplantının ardından basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıkladı.



Son dakika haberi: Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili alacağı tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı ile masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı tüm bakanların katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ardından İbrahim Kalın okulların tatil edilmesine ilİşkin açıklama yaptı.



KALIN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: OKULLAR TATİL EDİLDİ



Kalın yaptığı açıklamada, ''Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir.'' ifadelerini kullandı.



ÜNERSİTELERLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR



Üniversitelerimizle ilgili 6 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilecektir. Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, koranavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirler derğerlendirildi.



