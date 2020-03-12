TEBRİKLER ÇOCUKLAR
BASKETBOL’UN YILDIZLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA
09-12 Mart 2020 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Basketbol Yarı Final müsabakalarında ilimizi temsil eden Nazmiye Demirel Ortaokulu Yıldız Kız Basketbol Takımımız 4 maç galibiyet serisiyle namağlup Türkiye Şampiyonasına yükselme başarısı gösterdi.
Basketbol Yıldız takımımız 01-05 Nisan 2020 tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.
Sporcularımız, antrenörümüz, beden eğitimi öğretmenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü