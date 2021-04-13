ERDOĞAN : "KISMİ KAPANMA UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"
Son dönemde artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yöneltti. Geçtiğimiz kabine toplantısında çoğu Ramazan ayında başlayacak tedbirleri paylaşmıştık. Bugün ise geniş kapsamlı bir tedbir alacağız. Ramazanın ilk iki haftası kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.
SON DAKİKA: İŞTE ALINAN YENİ KISITLAMA KARARLARI
Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05 olarak güncellendi.
Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.
Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.
Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.
Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.
Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
Uygulama yarın akşam saati ile başlayacaktır.