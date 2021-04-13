ERDOĞAN : "KISMİ KAPANMA UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

SON DAKİKA: İŞTE ALINAN YENİ KISITLAMA KARARLARI

Son dönemde artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yöneltti. Geçtiğimiz kabine toplantısında çoğu Ramazan ayında başlayacak tedbirleri paylaşmıştık. Bugün ise geniş kapsamlı bir tedbir alacağız. Ramazanın ilk iki haftası kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.