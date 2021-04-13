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BAGEV GENEL KURULUNU YAPTI

BAGEV GENEL KURULUNU YAPTI
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BAGEV GENEL KURULUNU YAPTI
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV), 2021 yılı ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ( BAGEV ) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Yönetim Kurulu’nun 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyet ve bilançolarının ibra edildiği, 2021 bütçesinin ve denetim kurulu raporunun da kabul edildiği genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı üstlendi.
Pandemi sebebi ile online platformda gerçekleşen genel kurul toplantısına Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kurucu, Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsa İpekçi, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Demir, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Abdullah Erdoğan, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Selen Işık Maden, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri katıldı, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Tansu Kurt ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ( BAGEV ) Genel Sekreteri Gülşen Aras katıldı.
BAGEV Başkanı Davut Çetin, vakfın, 2000 yılında, Antalya, Burdur, Isparta illeri ve ilçelerinde ve Dinar’da ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel, bilimsel gelişme ve kalkınmayı sağlamak, bölgenin stratejik gelişim planını hazırlamak ve bu bağlamda her türlü çalışmayı yapmak amacıyla kurulduğunu bildirdi.
Davut Çetin, “İllerimiz arasında, kurumlarımız arasında işbirliğine ihtiyacımızın çok arttığı bir dönemdeyiz. Oda ve borsalar, yerel yönetimler, üniversiteler olarak bölgesel ve sektörel sorunlara çözüm üretmek için çok daha fazla birlikte çalışmamız gerekiyor. Pandemiden güçlü çıkış için dijital dönüşüm gibi konuları birlikte çalışmalıyız. Avrupa’da ve bizde korona aşılamasının yavaş da olsa ilerlemesi 2021 yılı için daha iyimser olmamızı sağlamaktadır. Pandemiyi mümkün olduğunca geride bırakarak güçlü bir çıkış için bitlikte çalışmalıyız. Bu nedenle bölgesel işbirliğine, kurumlarımız arasında işbirliğine daha fazla önem vermeliyiz” dedi.
 
KENTİ, KÖYÜ GELİŞTİRMEDEN TURİZMİ GELİŞTİREMEYİZ
 
Turizmin sadece Antalya için değil, Burdur ve Isparta için de önemli olduğunu belirten Davut Çetin şunları kaydetti;
 
“Dijital turizmin ve dijital tanıtımın önemi geçen yıl yeterince görüldü, bu konularda belediyeler ve odalar olarak ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde Turizm teşvikleriyle ilgili kanun değişikliği teklifine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kanun değişikliğiyle getirilen olumlu düzenlemeler var, ama bunun yanında turizmde destinasyon yönetiminin yine gözden çıkarıldığını görüyoruz. Teklifte Hizmet Birlikleri kurulması öngörülüyor, ama yerel yönetimler bunun neresinde, Odalarımız neresinde bilmiyoruz. Dünyanın her yerinde turizm dediğimiz şey ulaşım, sağlık, gıda, ticaret, tarım gibi birçok sektörle iç içedir, dünyanın her yerinde bölge turizmini yerel yönetimler odalarla birlikte yönetir. Türkiye’de ise turizm, içinde kentin olmadığı, kentin kurumlarının olmadığı bir sektör gibi düşünülmektedir. Kenti, köyü geliştirmeden turizmi geliştiremeyiz, kentsiz ve köysüz turizmin kazancı da olmaz. Bu konuları bölge kurumları olarak ele almalıyız ve Hükümete anlatmalıyız.
 
Bu tür birçok meselede gerçekten birlikte çalışmak zorundayız, bu nedenle BAGEV’in bize sağladığı işbirliği imkanlarını daha iyi değerlendirmeliyiz.”
 
Pandeminin istihdamın azalmasına, işsizliğin artmasına neden olduğunu belirten Davut Çetin, “Diğer taraftan istediği nitelikte eleman bulamayan firma sayısı da artmaktadır. Bu açıdan BAGEV Kariyer her zamankinden daha önemli hale geldi. Biz de BAGEV kariyeri güçlendirme yönünde yeni çalışmalar gerçekleştirdik. BAGEV Kariyer’de 2 bin firma ve 16 bin özgeçmiş bulunuyor ve önemli bir veri tabanı oluşmuş durumda. Bu sayede bölgemizde kadın istihdamı konusunda çok yararlı bir anket yaptık ve sonuçları kamuoyu ile paylaştık. Kariyer platformunu geliştirmek amacıyla çeşitli işbirliği protokolleri imzaladık” dedi.
 
BAGEV olarak Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile tarım teknolojileri teknoloji geliştirme bölgesi, ticarileştirme potansiyeli olan yerel ürünler gibi projeler yürüttüklerini belirten Davut Çetin,  kırsal turizmin bölgede işbirliğiyle geliştirilmesi gereken alanlardan biri olduğunu kaydetti. Bölgesel ticaret fuarını ve URGE projelerini pandemi nedeniyle yapamadıklarını anlatan Davut Çetin, sanal fuar ve networking çalışmaları yapmayı planladıklarını bildirdi.

HER İL HER KURUMUN AYRI AYRI ÇALIŞMASI İSRAFTIR
Dijital dönüşüm konusuna dikkat çeken Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü;
“Akıllı tarım gibi konularda her il her kurumun ayrı ayrı çalışması israftır. Bütün kurumlar ve üniversiteler birlikte çalışmalıyız.
İkinci önemli konu çevreci dönüşüm konusudur, biz Antalya’da iklim değişikliğine dirençli ekonomi konusunda çalışmaya başlayacağız. Bildiğiniz gibi dünyada yerelleşme, yerel ekonominin güçlendirilmesi dönemi başladı. Yerelde döngüsel ekonomi modelleri aynı zamanda çevreci olduğu için bütün ülkelerde destekleniyor. Dünyada dijital dönüşüm ve çevreci dönüşüm yeni yatırım ve istihdam alanları olarak her yerde geliştirilmesi gereken alanlar. Bu konuları da gündeme almalıyız.
Bir başka konu ise uzun zamandır konuşmadığımız bölgesel projelerdir. BAGEV 1990’larda bölgeye demiryolu getirilmesi için ortak çalışma yapılması fikrinden doğmuştu. Pandemi bitse de Türkiye gündemi normalleşir mi, bu tür projeler gündeme gelir mi bilmiyorum. Büyük projeler daha çok Ege ve Marmara bölgelerinde yapılıyor. İnşallah bir gün biz de hızlı tren projesi, otoyol projesi gibi projeleri yeniden konuşmaya başlarız.”
 
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