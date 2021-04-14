ISPARTA'DA RAMAZAN KOLİSİ ÖNDER AVM'DE

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ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

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Isparta'nın yerel alışveriş zinciri Önder AVM Ramazan Kolisi uygulamasını başlattı.Ramazan kolisi paketinde her bütçeye uygun fiyatlarda bir çok gıda ürünü ve yine Ramazan ayına özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz hediye çekleri bulunuyor.Ayrıca tüm iftarlık, sahurluk gıdalar ve kahvaltılıklar Ramazan Ayı özel fırsatlarıyla Önder Şekerleme AVM şubelerinde..