ISPARTA'DA RAMAZAN KOLİSİ ÖNDER AVM'DE
Isparta'nın yerel alışveriş zinciri Önder AVM Ramazan Kolisi uygulamasını başlattı.
Ramazan kolisi paketinde her bütçeye uygun fiyatlarda bir çok gıda ürünü ve yine Ramazan ayına özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz hediye çekleri bulunuyor.
Ayrıca tüm iftarlık, sahurluk gıdalar ve kahvaltılıklar Ramazan Ayı özel fırsatlarıyla Önder Şekerleme AVM şubelerinde..
NOT :''Yardım Paketlerini Evlere Götürüyoruz''
Alo sipariş hattı:0 246 218 35 08
whatsapp sipariş numarası:0 544 474 00 00
ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
Önder Şekerleme AVM 2 :Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
Önder Şekerleme AVM 3 :Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)
Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)
Önder Şekerleme AVM 6:Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)