T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 11499991-050.01.04

Konu : İl Hıfzıssıhha Kararı

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi amacıyla marketler için alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

İl/ilçelerimizdeki tüm marketler tarafından 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verilmesine, Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb hariç) onda biri kadar olmasına, Tüm marketlerde, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asılarak ilan edilmesine, Market içerisinde belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin marketler tarafından alınmasına, Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmamasına, Marketlerce aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemelerini sağlamak üzere gerekli işaretlemeler yapılarak müşterilerin bilgilendirilmesine ve market girişine bu hususu belirten afiş asılmasına,

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi amacıyla İl/ilçelerimizdeki tüm şehiriçi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarıfşehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) için alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

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Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakım olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın miığdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nıjnj yönetiminde; başta sağlık ve diğer zorunlu/temel ihtiyaçlarının karşılanmasında herhangi bir l mağduriyete sebep olunmaması için Kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, /

ırlında 80 yaş üzeri evde hizmet uygulamasının 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan ve sokağa çıkması yasaklanan vatandaşlarımıza da uygulanması, maaşlarının ödenmesi ile ilgili PTT ile işlem yapmak isteyen sokağa çıkması yasaklanan vatandaşların 112 acil hattı üzerinden Vefa İletişim Merkezlerine taleplerini iletmeleri durumunda. PTT görevlileri ve saha ekiplerince vatandaşların işlemlerinin gerçekleştirilmesine, Cumhurbaşkanlığının 2019/5 sayılı Genelgesi ile Pandemik İnfluenza Hazırlık Pkını'nda bildirilen hususların kamu kurum ve kuruluşlarınca tekrar gözden geçirilmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına, Amatör balıkçılık faaliyetlerinde toplu olarak bulunulmamasına ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine, Banka ve PTT şubelerince, içeriye girmek için bekleyen vatandaşların en az bir metre mesafe ile beklemelerini sağlamak üzere gerekli işaretlemeler yapılarak (en az bir metre aralıklı) vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapılmasına ve bu hususta şubelerin girişlerine bu hususta bilgilendirme afişleri asılmasına, İnsanların birbirleriyle çok yakılı mesafede çalıştığı dövme salonu vb. işyerlerinin geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulmasına, Aynı kişinin sürekli olarak başkaları ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, tahsildar gibi görevlilerinin müşteri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanmasına,

Karar No : 2020 - 6 - Karar Tarihi : 23/03/2020İsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.03.2020 Pazartesi günü saat 22.00’da Vali Ömer SEYMENOGLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayalı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirıis tCovid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yliksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi" ilan edilen Koronavirüs (covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak bazı kararların alınmasına gerek görülmüştür.Bu kapsamda,a) Araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edilmesine,b) Araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sundakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam kenarı gibi yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesine,f jYukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 23.03.2020