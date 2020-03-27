İş dünyasının taleplerinin

34 maddesi sonuçlandı

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, oda ve borsalar tarafından hazırlanan ve TOBB aracılığıyla Hükümete sunulan taleplerin birçoğunun olumlu olarak sonuçlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, kamu yöneticileri ve milletvekilleri ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden ITSO Başkanı Tutar, şu ana kadar 34 talebin sonuçlandığını, iş dünyasını rahatlatan kararlara imza atıldığını bildirdi. Tutar, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sosyal hayatın yanı sıra ekonomik hayatı da olumsuz etkilemiştir. İş dünyası olarak, bu süreçte ilk talebimiz kamu idaremizi yanımızda görmekti. Bu gerçekleşti. Oda ve borsalarımızın önerilerinden oluşan raporumuzun Birlik Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmasından sonra önemli gelişmeler yaşandı. Açıklanan destek paketinde ekonomik aktivitenin korunmasının yanı sıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin adımlar atıldı. Reel sektöre önemli bir can suyu sunuyor.

Odalar ve borsalarımızın görüşü doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin hazırladığı rapor kapsamında sonuçlanan talepler şu şekilde:

1. Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik - Organizayon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek

2. KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere öncelik verilecek.

3. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve ilave finansman desteği sağlanacak.

4. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.

5. İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

6. Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.

7. KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.

8. Çalıştırılamayan personelin brüt maaşının %60’ına kadarının İşsizlik Fonu’ndan alınmasını sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği süreci kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

9. Bu dönemde çalışılamayan mesainin telafisi için tanınan Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacak.

10. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.

11. İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durdurulacak.

12. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek.

13. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

14. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.



15. Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek

16. Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

17. Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.

18. Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.

19. Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.

20. Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.

21. Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık Muhtasar ve KDV ertelemeleri, tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.

22. Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.

23. Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e Devam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak

24. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi*

25. 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak*

26. Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi*

27. Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi*

28. 24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek*

29. Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı*

30. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü

31. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi

32. Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak

33. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.

34. Üyelerin oda ve borsalara haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksiti herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle birlikte ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.