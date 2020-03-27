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Başkan Başdeğirmen, Korona Virüse karşı atılan adımları, yapılan çalışmaları açıkladı

Başkan Başdeğirmen, Korona Virüse karşı atılan adımları, yapılan çalışmaları açıkladı
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Başkan Başdeğirmen, Korona Virüse karşı
atılan adımları, yapılan çalışmaları açıkladı
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak Korona Virüs riskine karşın yapılan çalışmalarla ilgili genel bir değerlendirmede bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ülkemizin virüs tehdidi altına girdiği ilk günden bugüne koronavirüs salgınına karşı devletimiz tüm imkânlarıyla milletinin yanında yer almıştır” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
“Devletimizin aldığı tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımız bu krizin etkilerinden korunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Hükümetimizin aldığı yeni kararlarla Allah’ın izniyle Türkiye bu krizi en az zararla atlatan ülke olacaktır.
Biz de Isparta Belediyesi olarak ilk günden buyana tüm imkanlarımızı zorlayarak halkımızın yanında olduk. Virüs tehdidinden ilimizin uzak durması ve halkımızın sağlığını korumak amacıyla tüm müdürlüklerimiz teyakkuza geçmiştir.
Hizmet üretilen binaların yanı sıra halkın yoğunlukta olduğu parklar, meydanlar, camiler, umumi tuvaletler, sağlık merkezleri, toplu taşıma araçları, otogar, otobüs durakları, kamu kurum ve kuruluşlarımız, hayvan barınağı, müzemiz, Huzurevimiz, yaşlı ve engelli bakım merkezimiz dezenfekte edilmiştir.
44 mahallemizde ana caddeler, sokaklar, parklar ve diğer alanlar Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz işbirliğinde düzenli olarak dezenfekte edilmekte, hijyen kuralları tam anlamıyla uygulanmaktadır.
Isparta Belediyesi olarak gelir kaybına uğrayan esnaflarımızı düşünerek kiralarda 6 ay ötelemeye gittik. Hijyen kuralları nedeniyle suyu kesik hiçbir mesken ve işyeri bırakmadık.
İlimizde görev yapan kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına toplu taşımayı ücretsiz hale getirdik. Bu uygulamadan doktorlarımızın yanı sıra sağlık memurlarımız, hemşirelerimiz, teknikerlerimiz ile yardımcı elemanlarımız da faydalanmaktadır. Uygulama sadece devletimiz sağlık kuruluşlarında çalışanları değil özel hastaneler ile eczanelerimizi ve eczacı teknisyenlerini de kapsamaktadır.
Tabi ki, ihtiyaç olan bu desteklerimizi sağladıkça daha sonradan ortaya çıkan destekleri de lüzum görüldükçe verilmeye devam edilecektir.
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkması kesinlikle doğru değil. Lütfen bu yasağa dikkat edelim uyalım. Gençlerimize de buradan seslenmek istiyorum.
Bu kritik süreçte 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmasına izin verilmemektedir. Valilik, Belediyemiz ve diğer ilgili tüm kuruluşlar işbirliğinde Vefa Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Isparta Belediyemizin de tüm imkanları ile içinde olduğu vefa çalışma grubuna ulaşmak için 112, 155 ve 156 nolu telefonu arayabilir, 65 yaş üstü vatandaşlarımız her türlü ihtiyacını buradan karşılatabilmektedir.
Isparta Belediyesi olarak halkımızın sağlığını korumak amacıyla bir dizi çalışmalar yapıyor, bazı kararlar alıyoruz. Belediyemiz personeli ile misafirlerimiz ve vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamak amacıyla ISMEK kurs birimimizde maske üretimine başlamış bulunmaktayız. Arkadaşlarımız kısa sürede yetecek kadar maske üretimi yapacaktır.
Biz Isparta Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Asıl görev siz, değerli hemşehrilerimizin. Lütfen evde kalın.  Çok kıymetli büyüklerim ve değerli hemşehrilerim, çocuklarınızla torunlarınızla ve sevdiklerinizle daha güzel günler geçirmek için lütfen evde kalın, sağlıklı ve mutlu kalın”
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