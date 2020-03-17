ISPARTA 32 SPOR, TAHKİM KURULU’NA GİDİYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’un rakibi Kestelspor’a ceza çıkmadı.Seyircisiz maçta tribüne taraftar alan Kestelspor’un fotoğraf ve videolalar olmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu, gözlemci ve hakemlerin raporları doğrultusunda Alanya temsilcisine ceza vermedi.



İŞTE AFDK’NIN O KARARI:

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), 17 Mart Pazartesi günü yaptığ toplantıda Kestelspor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan maçla ilgili şu kararı aldı:

“Kestel Spor Klb. hakkında; 08.03.2020 tarihinde oynanan Kestel Spor-Manavgat Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında ek raporlar ve görüntülerin incelenmesi neticesinde sahada müsabaka ile ilgili seyirci olmadığı anlaşıldığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.”

Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, AFDK tarafından alınan karara itiraz edeceklerini bildirdi. Maçla ilgili Isparta 32 Spor dışında diğer takımlarının da itirazının olduğunu hatırlatan Başkan Yazgan, “Maçla ilgili fotoğraf ve videolar olmasına rağmen nasıl böyle bir karar çıkar anlamış değiliz. Bu karara itiraz ediyor ve Tahkim Kurulu’na gidiyoruz. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

