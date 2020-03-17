Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin

105. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajı



Çanakkale Zaferimizin 105. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz.

Bu topraklardaki bin yıllık varlığı kazınmak istenen asil milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan Çanakkale Zaferi, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, insanlarımızın şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılmış bir zaferdir.

Çanakkale Zaferi, “Çanakkale Geçilmez” sözünün tarihe nakşedildiği, İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur.

Türk Milleti, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini Çanakkale Zaferi ile tüm dünyaya göstermiş ve ilan etmiştir.

Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum.