İl Jandarma Komutanlığı Basın Duyurusu



Isparta İli Merkez İlçesi Külcünü Beldesinde 13 Mart 2020 tarihinde. “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Basit Tehdit” ile “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından (20) yıl kesinleşmiş cezası bulunan: F.A. ve (10) yıl kesinleşmiş cezası bulunan İ.A. isimli şahıslar: Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kuruntuna teslim edilmiştir.

Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.