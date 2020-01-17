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Son dakika haber:Hain saldırı! 3 askerimiz şehit düştü

Son dakika haber:Hain saldırı! 3 askerimiz şehit düştü
ISPARTA
G.Tarihi: 17.01.2020 01:04
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika: Sınır ötesinde hain saldırı! 3 askerimiz şehit düştü
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Tel Abyad’ın güneydoğusu Ayn Suluk’ta teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı araçlı saldırıda 3 askerimiz şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin şehit olduğunu bildirildi. Şehit olan 3 askerin Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi. 
 
BİNBAŞI ŞEHİT OLDU
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde saat 16.30 sıralarında bombalı aracın patlaması sonucu evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul şehit oldu. 

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Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bombalı aracın patlaması sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul.
Şehit Şevket Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul'a ulaştı. Acı haberi alan baba Necdet Tombul fenalaşarak eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

EVLADINI 8 GÜNLÜKKEN GÖRDÜ
Öte yandan alınan bilgilere göre, şehit Binbaşı Tombul'un küçük çocuğunun 6 aylık olduğu ve evladını en son 8 günlükken gördüğü belirtilirken, şehit piyade binbaşının eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da olduğu öğrenildi. 

ŞEHİDİNİN ACI HABERİ MEMLEKETİ TOKAT'A ULAŞTI
Suriye'de Telabyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Piyade Teğmen Sinan Bilir'in acı haberi memleketi Tokat'taki baba ocağına ulaştı. 

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Tel abyad’da ki hain bombalı saldırıda şehit düşen Tokatlı Piyade Teğmen Sinan Bilir.
İlk verilen bilgilere göre 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında bulunan Suriye'de Telabyad bölgesindeki Saluk Atik Meskun mahalinde meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu. Şehit askerlerden 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in acı haberi memleketi Tokat'a ulaştı. Aileye acı haberi İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Mahmut Özdemir ile askeri ve devlet erkanı temsilcileri verdi. Şehit teğmenin kent merkezinde bulunan Mahmutpaşa Mahallesindeki evinin balkonuna ve bulunduğu sokağa Türk Bayrakları asıldı.
Bahattin ve Nevriye Bilir çiftinin 4 çocuğundan ortancası olan şehit teğmen, 6 ay önce babasını kaybetmişti. 2 ay önce babası için okutulan mevlit için Tokat'a geldiği öğrenilen şehit teğmen, Sibel Bilir ile evliydi. Şehit teğmen Sinan Bilir'in yarın düzenlenecek tören sonrasında Erenler Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.
 
ŞEHİT ATEŞİ ŞANLIURFA'YA DÜŞTÜ
Suriye'nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Yetkililer, gece saatlerinde şehidin baba evinin bulunduğu Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Salman Mahallesi'ne giderek aileye acı haberi verdi.

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Tel Abyad’da ki hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı.
İlçe Kaymakamı Metin Esen acılı baba Ali Alpaklı'nın yanında oturarak yalnız bırakmadı. Haberi alan anne Aysel Alpaklı ise gözyaşlarına boğulurken şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bir ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 7 de kardeşi bulunuyor.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN MESAJ
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehitlere Allah'tan rahmet ailesine baş sağlığı diledi. Altun ayrıca şu ifadeleri kullandı: 
''Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Bizi bölemeyecekler. Vatanımızı parçalayamayacaklar. Teröre boyun eğmeyeceğiz!''

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alçak teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Başımız sağolsun."
 
 
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