SEMİNRE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Sav Belediyesi Düğün salonunda gerçekleşen programda Kişisel gelişim uzmanı Enver Nugay Katılımcılara Anne Baba olmak,aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir konusunda bilgi verdi.Toplumun en önemli çekirdeği olan aile kurumunun kendi içindeki bağlarını kuvvetlendirmenin toplumu da kuvvetli yapacağını belirten Kişisel Gelişim Uzmanı Enver Nugay, ise seminerlere katılanların çevreleriyle olan iletişimlerinde çok daha başarılı olduklarını söyledi. Aile kurumunun sağlam temeller üzerine oturması için aile bireylerinin bir birleriyle olan iletişimlerinin net olması gerektiğine dikkat çeken Nugay, “ Bu seminerde bizim olan değerlerin fark edilmesi için çeşitli örnekler veriyoruz. Kişisel gelişim için ipuçları sunuyoruz. Bu anlattıklarımız güçlü bir aileyi ortaya çıkarmak için. Buraya gelenler çocuklarıyla, eşleriyle iletişimde çok daha başarılı olmaya başlıyorlar ki bu güçlü bir toplumun oluşması için ilk adım diye konuştu.Sav halkı programa yoğun ilgi gösterdi,Katılımcılar böylesine verimli bir program düzenlendiği için Sav Belediye başkanı Şakir İpekçi’ye teşekkür ettiler.